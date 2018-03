Sequestrato il porto di Licata, il Comune si costituisce parte civile: "Vogliamo la verità"

E’ stato sequestrato il porto turistico di Licata. Ventidue gli indagati per i reati in materia e per occupazione del demanio marittimo. Il Comune di Licata preso atto della vicenda, intende costituirsi parte civile sin dall’udienza davanti al Gup. I

"Con riferimento alle notizie di stampa, ed in particolare al contenuto della conferenza stampa tenuta dal Signor Procuratore della Repubblica di Agrigento l’8 marzo scorso – ha dichiarato il commissario Brandara – la mia presa di posizione è netta e chiara: ho già impartito formale direttiva affinchè il Comune di costituisca parte civile già dall’udienza innanzi al Gup. Ed analoga disposizione seguirà laddove dovessero seguire altre richieste di rinvio a giudizio. L’amministrazione, infatti, ha tutto il dovere di tutelare ui propri interessi e la propria immagine, affidandosi con totale fiducia al giudice chiamato a dipanare ogni aspetto della vicenda facendo emergere la verità, qualunque essa sia".

"Sono stati sottratti sette milioni di euro alle casse del Comune di Licata grazie a un rapporto confidenziale del tutto anomalo fra il dirigente dell'Utc Vincenzo Ortega e l'imprenditore nisseno Francesco Geraci che ha realizzato il porto turistico e tutte le strutture commerciali connesse senza pagare gli oneri concessori".

Queste le parole del procuratore Luigi Patronaggio e del pubblico ministero Alessandra Russo, che nel corso di una recente conferenza stampa hanno illustrato tutto quello che è emerso dalle indagini.

"L'indagine principale - ha spiegato Patronaggio - verteva sul mancato pagamento degli oneri concessori da parte dell'imprenditore Geraci che ha costruito decine di locali destinati ad attività commerciali senza pagare un euro al Comune. A segnalarlo è stata anche l'associazione "A testa alta di Licata".