Edificio a rischio crollo in via Solferino, disposta la chiusura al transito

A seguito del pericolo di crollo del fabbricato di via Solferino, civico 22, segnalato dal servizio di protezione civile comunale, con ordinanza dirigenziale 17 Dicembre 2019, il responsabile della P.O. n° 10 – Polizia Municipale, Giovanna Incorvaia, a tutela della pubblica incolumità, ha disposto la chiusura al transito veicolare e perdonale di via Solferino e di via Corsica.

Spetta al Comando di Polizia Municiplae e d alle Forze dell'Ordine, assicurare il compito di vigilanza per il rispetto dell'ordinanza, mentre il dipartimento LL.PP. Del Comune è stato incarico di predisporre e collocare la segnaletica necessaria alla materiale rappresentazione di quanto sopra ordinato. Chiaramente, la responsabilità di ogni eventuale danno subito dai trasgressori dell'ordinanza, ricadrà sugli stessi inosservanti.