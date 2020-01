Lavori in viale dei Caduti in guerra, ecco come cambierà il traffico

Lavori in corso sul collettore fognario di viale dei Caduti in Guerra, cambia il traffico in città dal 20 e al 24 gennaio 2020.

La Polizia municipale ha infatti disposto un divieto di transito in viale dei Caduti in guerra nel tratto compreso tra la via Casella e la via Soldato Costanza. Conseguentemente a ciò il traffico proveniente del centro verso la periferia sarà instradato su Via Casella e Via Guido d'Arezzo bypassando il tratto interessato dai lavori e rientrando su viale dei Caduti in Guerra attraverso la via Nocchiere D'Aleo; il flusso veicolare proveniente dalla periferia verso il centro utilizzerà lo stesso percorso in senso contrario.

La ditta autorizzata all'esecuzione dei lavori dovrà predisporre, a proprie cura e spese, apposita segnaletica, predisporre ogni e quanti altri accorgimenti (segnaletica, segnalazione e recinzione degli scavi, fanali luminosi per la segnalazione nelle ore notturne, ,ecc), per la corretta messa in sicurezza e tutela della pubblica incolumità.