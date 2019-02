Nuova rete metano cittadina, prevista la chiusura di via Collegio

Si comunica che con ordinanza dirigenziale n° 26 di ieri, 7 Febbraio 2019, il dirigente del dipartimento Polizia municipale, ha autorizzato la ditta Edil T.M. snc., ad eseguire i lavori di realizzazione di una condotta di distribuzione del gas metano per conto di 2i Rete Gas Spa, per il periodo compreso tra il giorno 11/02/2019 e il 15/02/2019 nella fascia oraria compresa tra le ore 07 e le ore 17.

A seguito di ciò, la ditta almeno 48 ore prima nei luoghi dove operare, dovrà installare la prescritta e obbligatoria segnaletica di cantiere oltre che la posa in opera di tutte quelle attività necessarie alla messa in sicurezza ed alla tutela della pubblica incolumità, così da garantire in ogni caso il libero accesso ai residenti ed il normale e sicuro flusso veicolare nella complessiva zona d’ambito interessate dai lavori minimizzando, dice il Comune, "gli inevitabili disagi arrecati alla comunità tutta e così da garantire in ogni caso l’eccezionale transito di mezzi di soccorso/ emergenza e, perciò, compatibilmente con la fattibilità tecnica, operando così da impegnare per tratti le sedi stradali interessate".