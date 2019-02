Carnevale licatese, ecco tutte le modifiche al traffico previste per i giorni della festa

Allo scopo di garantire la sicurezza di quanti prenderanno parte alle manifestazioni in programma per la celebrazione del "Carnevale licatese 2019", manifestazione alla quale hanno aderito anche diversi istituti scolastici cittadini, il comandante della Polizia municipale, Giovanna Incorvaia, ha imposto alcune modifiche al traffico veicolare in vigore nei giorni in cui avranno vita le attività.

In particolare, sarà prevista l'istituzione dei divieti di transito e di sosta con rimozione in corso Vittorio Emanuele (nel tratto compreso tra piazza Regina Elena e piazza Duomo), per il giorno 1 marzo 2019, dalle 16 fino a fine manifestazione; giorno 2, dalle 13 fino a fine manifestazione sarà invece disposta l'istituzione dei divieti di transito e di sosta con rimozione in via Palma, corso Re Capriata, via Mazzini, via Salso, via Gela, corso Garibaldi, ponte Federico II di Svevia, corso Umberto, corso Serrovira, corso Roma e piazza Progresso; giorno 3, dalle 7 alle 10, è invece disposta l'istituzione dei divieti di transito e di sosta con rimozione in via Gela, corso Garibaldi, ponte Federico II di Svevia e corso Umberto. Per la stessa giornata sarà autorizzato il transito dei carri allegorici in senso contrario su corso Umberto (da piazza Linares a piazza Progresso) ma saranno anche istituiti dei divieti di transito e di sosta con rimozione in corso Vittorio Emanuele, piazza Regina Elena e piazza Duomo, dalle 10 alle 24. Giorno 4 marzo, invece, saranno istituti divieti di transito e di sosta con rimozione in via Dalla Chiesa, Corso Umberto, Ponte Federico II° di Svevia, via Gela e trazzera Piazza Armerina da mezzanotte alle tre; giorno 5, dalle 7 alle 14, saranno creati divieti di transito e di sosta con rimozione in via Gela, corso Garibaldi, ponte Federico II° di Svevia, corso Umberto e piazza Progresso. Il comune, inoltre, autorizza il transito dei carri allegorici in senso contrario su corso Umberto (da piazza Linares a piazza Progresso) per il giorno 5 Marzo 2019, giornata in cui saranno istituiti dei divieti di transito e di sosta con rimozione in via Gela, corso Garibaldi, ponte Federico II di Svevia, corso Umberto, corso Serrovira, corso Roma e piazza Progresso, per il giorno 5 marzo 2019, dalle 16.30 fino al termine della manifestazione.