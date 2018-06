È ripreso il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a Licata. Lo rende noto l'amministrazione comunale.

"Per prima cosa - spiega il geometra Salvatore Bugiada - stamattina gli autocompattatori che erano già pieni da giorni in attesa di essere scaricati, si sono recati presso l'impianto di Lentini e proceduto allo svuotamento. Tornando in città, gli stessi sono stati utilizzati per procedere allo svuotamento dei cassonetti, iniziando da quelli collocati nelle zone più centrali dell'abitato, ma soltanto domani potranno recarsi a Lentini per il conferimento in discarica. Tranne imprevisti, nel giro di tre-quattro giorni, dovrebbe rimosso tutto l'arretrato di spazzatura giacente, oltre ad assicurare il regolare svuotamento dei cassonetti".

"Il mio impegno – dichiara il commissario straordinario Maria Elena Volpes – è quello di dare vita ad ogni iniziativa ed adempimento necessari per garantire il regolare svolgimento del servizio senza soluzione di continuità".