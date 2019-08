Galanti verso il rimpasto: pronta la revoca per assessori e consulenti

Giunta comunale a Licata, il sindaco annuncia il rimpasto.

Il primo cittadino, pur sostenendo di non essere "insoddisfatto del lavoro fatto fino ad oggi con massimo impegno e sacrificio da tutti gli assessori che mi hanno accompagnato dal mio insediamento" ha evidenziato la necessità di "fare appello a nuove ulteriori forze e contributi da coinvolgere nella squadra assessoriale". "Per questo motivo - prosegue il primo cittadino - in questi giorni ho instaurato un dialogo serrato con la maggioranza che mi sostiene e dopo aver comunicato la mia decisione di azzeramento della giunta e aver riscontrato il sostegno dei più, ho dato incarico ai consiglieri di maggioranza di farsi da mediatori di questo dialogo con la città finalizzato a trovare all'interno del consiglio comunale, ma anche e soprattutto tra le componenti sane della nostra Licata degli uomini e delle donne disponibili a far parte di una nuova squadra di governo cittadino per continuare e migliorare il lavoro fatto fino ad oggi".

Una scelta, dice ancora Galanti, "autonoma e indipendente", per quanto il sindaco si augura che "tutte le forze politiche - anche quelle esterne al consiglio comunale in particolare di rappresentanza regionale - accolgano con favore questa decisione che ha come obiettivo unico - nelle mie più profonde intenzioni - la garanzia degli interessi della Città".

L'azzeramento tecnicamente avverrà il prossimo 26 di agosto nel corso di un incontro appositamente convocato. Il sindaco provvederà, inoltre, a revocare i quattro incarichi di collaboratore politico sin qui assegnati.