Riapre ufficialmente alle visite il Faro San Giacomo: ingresso gratuito

Tutti pazzi per il Faro San Giacomo che torna ad essere visibile al pubblico dopo un paio di anni. Dopo il boom degli anni passati, adesso grazie all'interessamento del vicesindaco Vincenti e all'Associazione Licata 92027 organizzatrice del Lanterna Fest, il faro San Giacomo di Licata sarà visitabile di nuovo.

Quando sarà visibile? I giorni prefissati per le visite sono giovedì 8 e venerdì 9 Agosto dalle 9 alle 12 in contomitanza con il Lanterna Fest. Non serve nessuno ticket d'ingresso, la vista al Faro è totalmente gratuita, basterà presentarsi sotto di esso nelle date ed orari prefissati.

L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il comando "Marifari" che ha la competenza sulla struttura. Il panorama di uno dei posti più suggestivi di Licata è pronto a stupire i visitatori.