Convocato il question time: si parlerà delle interrogazioni non evase

In esecuzione di quanto previsto dal vigente regolamento che disciplina la materia, il presidente Giuseppe Russotto ha convocato il Consiglio comunale per la trattazione di un solo punto all'ordine del giorno: verifica sulle interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali (Questione Time). La seduta consiliare è stata fissata per Martedì, 9 Luglio 2019, alle ore 18,00, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città.