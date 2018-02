La "pizza di Sicilia" conquista l'Agrigentino, svelato il "mix speciale"

E’ stato svelato il nuovo mix “Profumo di Sicilia”, miscela per pizza realizzata in collaborazione con il Maestro Fornaio Francesco Arena e il molino Riggi, in esclusiva per la “Premiata Pizzeria Sardasalata” di Licata. La gestazione è durata alcuni mesi ma alla fine si è riusciti ad ottenere un prodotto interamente siciliano, con farine molite a pietra 100% biologiche.

“Sin dall’apertura della nostra pizzeria, nel giugno del 2014 – dice Giuseppe Patti - di Sardasalata siamo andati alla ricerca della pizza siciliana perfetta, un prodotto che non si mettesse assolutamente in contrapposizione alla ben più famosa pizza napoletana, ma che potesse rappresentarne un’alternativa e che potesse raccontare il nostro territorio e la nostra storia”.

Al Salone del Gusto del 2016 l’incontro con il Maestro Fornaio Francesco Arena, tra i precursori della lavorazione dei Grani Antichi siciliani, al Sigep di Rimini di qualche settimana fa, le prime prove, in collaborazione con il Mulino Riggi. Dopo ulteriori test e confronti con la brigata di pizzaioli di Sardasalata, la presentazione del mix “Profumo di Sicilia”.

Il prodotto unisce l'ottima lavorabilità della farina di grano tenero tipo0 “Anforeta” alla tradizione siciliana, grazie all'uso di farine di antichi grani duri siciliani Timilia, Russello e Perciasacchi, macinati a pietra La Ferté così che le basse temperature di lavorazione non surriscaldino il prodotto, preservandone le caratteristiche nutrizionali del germe e sensoriali. L’utilizzo, inoltre, di crusca di frumento tostata conferisce un particolare colore ambrato al bordo. Questo connubio permette di gustare una pizza al piatto saporita e nutriente.