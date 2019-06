Piazza Sant'Angelo, cambia il traffico per l'iniziativa "Stelle danzanti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con propria ordinanza n° 138 di oggi, il delegato delle funzioni dirigenziali del dipartimento Polizia Municipale, ha emanato le norme per la disciplina del traffico veicolare in Piazza Sant'Angelo per lo svolgimento della manifestazione “Stelle Danzanti”, in programma dal 24 al 30 Giugno 2019. A tal fine è stato disposto quanto appresso riportato: 1.l'istituzione del divieto di transito in tutta Piazza S. Angelo, nel periodo compreso tra il 24 e 30 Giugno 2019, dalle ore 00,00 alle ore 24,00;

2. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in tutta la Piazza Sant'Angelo, nel periodo compreso tra il 24 e 30 Giugno 2019, dalle ore 00,00 alle ore 24,00; il traffico proveniente da via Solferino e da via Gabriele D'Annunzio percorrerà il corridoio laterale per incanalarsi in via Carducci, mentre il traffico proveniente da via San Francesco si correrà normalmente sul corridoio laterale verso Piazzetta San Salvatore; autorizzare la rimozione di quei mezzi che, eventualmente, contravvenendo alle superiori disposizioni disposizioni, potrebbero compromettere il corretto e sicuro svolgimento delle

programmate manifestazioni, arrecare pregiudizio alla pubblica incolumità.