Tradizione e colori, in città tornano a sfilare i "muli parati"

Licata si è svegliata tra bellezza e tradizione per la festa di Sant’Angelo. Anche quest’anno in giro per le vie cittadine l’ormai tradizionale sfilata dei “muli parati”.

In centinaia i licatesi che hanno assistito al momento. La sfilata, che ha compreso anche dei carretti, si è conclusa al santuario Sant’Angelo. L’evento è durato circa due ore, ed è stata una vera e prioria gara di bellezza.