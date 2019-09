Differenziata, il sindaco rassicura: "I mastelli sono gratuiti"

"Voglio rassicurare i cittadini in merito al fatto che non dovranno restituire, né pagare i mastelli ritirati per l'avvio del servizio di raccolta differenziata. Il tutto contrariamente alle chiacchiere che ultimamente sono state divulgate da fonti non ufficiali, creando confusione tra i cittadini".

Ad affermarlo è il sindaco Giuseppe Galanti, anche su sollecitazione dei neo gruppo consiliare “Licata nel cuore”, formato da Vera Lauria, Gabriella Di Franco e Salvatore Posata, in risposta alle numerose richieste di chiarimenti pervenute dai cittadini, nonché dai dipendenti degli uffici preposti che giornalmente vengono a contatto con gli utenti che sollevano la stessa problematica.