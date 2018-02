Maria Grazia Brandara "chiama" un informatico per fermare le troppe "Fake news"

Il commissario straordinario del comune di Licata , Maria Grazia Brandara, starebbe pensando in queste ore alla nomina di un esperto in cyber security. Nello specifico un consulente di analisi forensi, con una forte competenza, per formazione ed esperienze trasversali anche in ambito socio-psicologico, in social engineering.

"La pioggia di minacce che ricevo da tempo - dice la Brandara - e da tempo formalmente denunciate all'autorità giudiziaria, percorre anche la lunga autostrada telematica. Qualcuno si avvale da tempo delle moderne tecnologie per minare la serenità del mio costante operare lungo le ispide vie della legalità. Inondando di lettere, articoli e fake news. Una gogna mediatica, che 'qualcuno' o un 'gruppo di persone' veicolava e che, ha ripreso a veicolare, a tantissimi soggetti. Articoli lesivi della mia immagine ad arte creati. Il professionista in questione sarebbe un docente di informatica, sistemi e reti che da anni opera a supporto di procure, politici e FF.OO, nonché di penalisti e civilisti che godono di grande considerazioni e che con lo stesso hanno collaborato per reati riguardanti crimini informatici. Vi è oramai una politica del Cyberspazio, intesa come piattaforma digitale, per raggiungere obiettivi politici nella vita reale. Il problema è - conclude Brandara - che vi sono politici ed amministratori che, come me, ne fanno un buon uso per stare vicino alla propria gente, ai loro bisogni, al paese tutto; c’è chi, invece, ha deciso di usare questo spazio, inclusi i servizi degli over the top’ come Facebook, Twitter e Google, per creare tensioni, paure, precarietà, insicurezza, panico, e destabilizzare una comunità come quella licatese, già fragile e scalfita da tante ferite. Non posso permettere che un utilizzo errato, distorto e malvagio della “Politica 3.0” condizioni il mio operato, la mia attenta presenza in e per questa città che sento la mia".