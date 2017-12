Occorre garantire sicurezza, si potenzia la videosorveglianza

Occorre garantire sicurezza. Per l'acquisto di nuove telecamere di videosorveglianza, il Comune di Licata ha pubblicato il bando per una gara d'appalto. La spesa complessiva sarà di 18.972 euro. Le offerte, delle imprese interessate, dovranno arrivare al Municipio entro mezzogiorno del 29 dicembre e gli impianti - stando al capitolato - dovranno essere collocati entro mezzogiorno del 10 febbraio prossimo.

L'importo a base d'asta è di 15.300 euro. A deliberare, in sostituzione del consiglio comunale, l'acquisto delle nuove telecamere, da posizionare in alcuni punti nevralgici della città, era stato l'attuale commissario straordinario Mariagrazia Brandara. Adesso, dunque, è arrivato il momento della gara d'appalto per la fornitura degli impianti di videosorveglianza.