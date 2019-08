La differenziata non decolla: possibile l'aumento della Tari

Aumento della Tari in vista a Licata. A raccontarlo è l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia.

A monte di tutto vi sarebbe al momento una carenza di risorse nel piano economico della tariffa per coprire i costi del conferimento in discarica. Costi lievitati perché la raccolta differenziata non sta funzionando come dovrebbe e non stanno quindi diminuendo le quantità di indifferenziato conferito dai cittadini.

Quale sarà l'aumento potrà essere chiaro solo nei prossimi mesi. Possibile anche che il Comune non possa caricare in bolletta questi costi aggiuntivi, ma sia costretto a prenderli dalla fiscalità generale, quindi dalle casse dell'ente.