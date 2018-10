Trovato hashish nel piazzale della scuola, "Eschilo" fiuta la "roba"

"Eschilo" - l'unità cinofila della Guardia di finanza - è riuscito a ritrovare in una aiuola, all'interno del piazzale di un istituto scolastico, un borsello che conteneva 3,25 grammi di hashish. La "roba" è stata sequestrata e ben 4 sono state le perquisizioni realizzate dai poliziotti per cercare droga. Sembra verosimile che qualcuno si sia disfatto del borsello non appena ha visto arrivare la polizia e l'unità cinofila.

Continuano i mirati servizi antidroga, attività di vigilanza e prevenzione negli istituti scolastici, disposti dal questore di Agrigento Maurizio Auriemma sulla base precise direttive ministeriali. I poliziotti del commissariato di Licata hanno dunque realizzato degli appositi controlli nelle scuole dislocate in tutta Licata. A dare man forte agli agenti, anche l'unità cinofila delle Fiamme Gialle.