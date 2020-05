Randagismo, si rinnova la gestione del canile comunale: stanziati fondi per 27mila euro

Il Comune di Licata corre ai ripari e avvia le procedure per garantire la gestione del canile di contrada Pezza. Il dipartimento Territorio e Ambiente ha dato il via alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Gestione del canile comunale, accalappiamento, trasporto, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi e successivo rilascio, smaltimento di carcasse di animali morti in canile, raccolta e smaltimento dello spoglie di animali di piccola taglia di specie, sia domestiche che selvatiche, nel territorio comunale, nel rispetto delle vigenti norme di settore”.

L’importo complessivo del servizio ammonta a circa 27mila euro.