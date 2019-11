Maltempo, Gallo: "Licata paga prezzo troppo alto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il vice coordinatore regionale di Forza Italia, l’onorevole Riccardo Gallo, invita il governo della Regione, in relazione alle rispettive competenze degli assessorati, a porre diretta e risolutiva attenzione al caso Licata.

“La popolosa città di Licata – spiega Gallo – paga un prezzo troppo elevato e insostenibile ogni qualvolta si abbatte in quell’area un’ondata di maltempo. I danni, soprattutto alle pregiate coltivazioni agricole in serra locali, oltre che strutturali, sono incalcolabili. Occorre, anche tramite l’eventuale supporto della Prefettura, istituire un tavolo tra Regione e Comune, al fine di predisporre tutte le misure necessarie affinchè il maltempo a Licata non equivalga ad una perenne emergenza ed a causa di ingenti danni. Nello stesso ambito – conclude Gallo – il governo della Regione trasferisca la questione al ministero competente affinchè sia coinvolto soprattutto in termini di dichiarazione di calamità e risarcimenti”.