Cade mentre è in bici per una buca, chiesti 20 mila euro al Comune

Cade, a causa di una buca sull'asfalto, mentre è in sella alla sua bicicletta lungo via Palma a Licata. Cita il Comune in giudizio - davanti la sezione civile del tribunale di Agrigento - per chiedere il risarcimento dei danni fisici patiti. Danni quantificati in 20 mila euro. Il Municipio però non ci sta ed ha già disposto la costituzione in giudizio dell'ente. Il commissario straordinario Maria Grazia Brandara - dimessasi e sostituita soltanto negli ultimi giorni - ha conferito l'incarico di difesa e rappresentanza dell'ente all'avvocato Grazia Zarbo, funzionario dell'Avvocatura comunale. Incarico che, naturalmente, non comporta alcun impegno di spesa per il Comune.