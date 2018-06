Il nuovo sindaco è stato proclamato, Giuseppe Galanti si insedia

Giuseppe Galanti, da oggi è ufficialmente il nuovo sindaco di Licata. A proclamarne la sua elezione, alle 12,25 di oggi, è stati il presidente dell'ufficio elettorale centrale istituto alla prima sezione del tribunale di Agrigento. Con l'avvenuta proclamazione, il neo sindaco è ufficialmente entrato in carica, assumendo, quindi di fatto, la guida della città.

Giuseppe Galani, ufficialmente ha ottenuto 9885 voti, pari al 56,03% dei voti validi accertati dall'Ufficio Elettorale Centrale, che ammontano a 17.641 voti. Gli altri quattro candidati alla carica di sindaco, nell'ordine hanno ottenuto i seguenti voti: Annalisa Tardino 3473 (pari al 19,69% dei voti validi); Annalisa Cianchetti 3053 (17,31%), e Gianluca Mantia 1230 preferenze (6,97%).

Complessivamente i votanti sono stati 18163, le schede bianche 52 e quelle nulle 470.

Subito dopo la proclamazione, a passare la fascia al neo sindaco è stato il commissario straordinario uscente, Maria Elena Volpes, che a giorni sfarà ritorno a Licata per il passaggio di consegne. Subito dopo la proclamazione, e l'entrata in carica, il neo sindaco ha ringraziato l'elettorale per l'ampio consenso attribuitogli, ed i due commissario Maria Elena Volpes e Maria Grazia Brandara che hanno guidato la città dallo scorso mese di agosto ad oggi.

Ultimata la cerimonia di proclamazione del sindaco, l'ufficio elettorale centrale ha subito ripreso i lavori per procedere alla verifica dei verbali per la successiva proclamazione dei 24 componenti che faranno parte del nuovo consiglio comunale.