Giro di droga a cavallo di tre province: in dodici rischiano il processo

Subito le prime questioni procedurali al processo scaturito dall'operazione “Home made”, che ha sgominato un presunto giro di droga che gravitava attorno a Licata e nel quale è coinvolto un sottufficiale della Guardia costiera. La difesa (fra gli altri gli avvocati Calogero Meli, Santo Lucia, Antonio Montana, Gaspare Lombardo e Angelo Balsamo) ha rappresentato che non tutti gli avvisi relativi alla conclusione delle indagini preliminari sono andati a buon fine e il giudice Luisa Turco ha rinviato l’udienza per esaminare meglio la questione. Si torna in aula il 29 aprile.

Gli imputati, al momento, sono dodici. Si tratta di: Marco Cavaleri, 33 anni, di Licata; Agostino Curella, 36 anni, di Licata; Mustapha Fakran, 37 anni, originario del Marocco e residente a Licata; Tommaso Massimiliano Ritrovato, 31 anni, di Licata; Marco Ucciardello, 35 anni, di Licata; Concetta Barbara Alabiso, 32 anni, di Licata; Angelo Manganello, 43 anni, di Licata; Domenico Pennisi, 42 anni, di Catania; Daniele Manuguerra, 32 anni, di Messina; Angelo Curella, 32 anni, di Licata; Antonio Caruso, 47 anni, di Vittoria (Ragusa) e Mohamed Matar Hassan Omar, 32 anni. L’operazione dei carabinieri è scattata il 5 dicembre del 2017. Intercettazioni e pedinamenti, durante le indagini, hanno consentito di documentare - sostiene la Procura - le modalità di approvvigionamento della marijuana, prodotta spesso in casa, a Licata, e la successiva, capillare, cessione al dettaglio tra i giovanissimi fra le piazze della movida di Licata, Messina e Catania.

Nell'operazione è stato coinvolto anche un sottufficiale della Guardia Costiera. Si tratta di Ucciardello, originario di Messina, finito il giorno del blitz agli arresti domiciliari.