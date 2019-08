Accreditamento Enti per servizi scolastici a disabili, ecco tutte le indicazioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il coordinatore incaricato del Distretto Socio Sanitario D5 – che fa capo ai Comuni di Licata e Palma di Montechiaro, ha disposto la pubblicazione di un avviso pubblico per l'accreditamento degli Enti al registro distrettuale dei servizi scolastici per minori disabili. I servizi di cui sopra concerno l'assistenza igienico personale, l'assistenza di integrazione scolastica alla comunicazione all'autonomia, il trasporto c/scuola. L'iscrizione a tale registro è aperta alle imprese sociali, Cooperative Sociali e loro Consorzi, iscritti nell'apposito Albo regionale nella sezione disabili, che siano in possesso dei requisiti previsti dallo

specifico Patto d'accreditamento approvato con delibera del comitato dei Sindaci. La richiesta di accreditamento deve essere redatta sull'apposito modulo (allegato B), deve essere corredata da tutti i documenti richiesti e sottoscritta, a pena l'esclusione, dal legale rappresentante ed inviata, mediante raccomandata a/r oppure consegnata direttamente, all'Ufficio protocollo del Comune di Licata, entro le ore 10,00 del 26 Agosto 2019, in busta chiusa, riportante la seguente dicitura: “Domanda di Accreditamento per i servizi in favore di alunni portatori di handicap”.