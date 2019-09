Danni per calamità naturali, si presentano le istanze per ottenere i contributi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A seguito di quanto disposto con direttiva n° 558 del 15/11/2018, per la concessione dei contributi del Commissario delegato della Protezione Civile, per i primi interventi urgenti di protezione civile a seguito degli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito diverse parti d'Italia a partire dal mese di ottobre del 2018, il Sindaco Giuseppe galanti, con un pubblico avviso comunica che entro e non oltre il 16 Settembre 2019, i titolari di imprese agricole interessati, potranno presentare segnalazione dei danni subiti all'interno del territorio comunale.

Gli interessati per poter accedere ai benefici della direttiva suddetta, dovranno presentare apposita domanda per la concessione del contributo e la relativa documentazione, da redigere utilizzando esclusivamente la modulistica allegata all'avviso.

Va precisato che i contributi saranno concessi a favore di alcune categorie che operano nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

che la direttiva si applica agli interventi favore delle piccole e medie imprese (PMI), costituite anche nella forma di associazioni e di organizzazioni di produttori, attive nel settore della produzione agricola primaria, per danni subiti alle strutture agricole, attrezzature, macchine, scorte vive e mezzi di produzione, a seguito del verificarsi di calamità naturali o di avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

che potranno beneficiare dei contributi le imprese in difficoltà a condizione che lo stato di difficoltà sia direttamente imputabile alle perdine o ai danni subiti a causa degli eventi calamitosi;

non potranno beneficiare le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europa che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

gli aiuti dovranno essere erogati alle imprese entro 4 anni decorrenti dalla data del verificarsi dell'evento calamitoso.

Le domande dovranno essere:

consegnate presso gli Ispettorati dell'Agricoltura territorialmente competenti;

trasmesse a posta raccomandata a/r agli Ispettorati dell'Agricoltura territorialmente competenti;

trasmette al seguente indirizzo di posta elettronica certifica (PEC) del Dipartimento dell'Agricoltura della Regione Siciliana: dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

Si comunica, infine, che per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio di Protezione Civile e che l'avviso e pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale www.comune.licata.ag.it sezione “Avvisi”