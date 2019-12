Consiglio comunale, convocata una seduta prima di Natale

Il presidente Giuseppe Russotto ha convocato per il prossimo 23 dicembre il Consiglio comunale di Licata in seduta non urgente per discutere di tre punti da portare al vaglio dell'aula prima della pausa del periodo natalizio.

Tra questi i consiglieri dovranno pronunciarsi sull'approvazione del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione

per "la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni urbani", e un atto di indizzo politico del quale non è dato però conoscere il contenuto, dato che nella convocazione del Consiglio si parla unicamente di "atto di indirizzo politico ai sensi dell’art. 13 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Nota acquisita al protocollo comunale n. 63576 del 29/10/2019". Viva la trasparenza.