Consiglio comunale, approvato il bilancio previsionale 2018

In appena due ore di lavoro, nella serata di ieri, il Consiglio comunale ha approvato quattro dei sei punti posti all'ordine del giorno dal presidente Giuseppe Russotto, con l'avviso di convocazione diramato il 14 febbraio scorso. E due dei quattro punti approvati, hanno una particolare importanza per la gestione politico – amministrativa dell'Ente.

Con 16 voti a favore, 3 contrari e 5 assenti, il civico consesso ha approvato le ”modificazioni alle disposizioni dello Statuto comunale – soppressione della qualifica professionale area dirigenza come apicale delle macrostrutture dell'Ente” (punto 2 dell'ordine del giorno). Questo atto è stato approvato con l'aggiunta di un emendamento proposto dalla Commissione consiliare affari generali, in base al quale la modifica “avrà effetto a decorrere dalla concreta e completa attuazione della riforma ordinamentale e cioè dopo l'emanazione dei successivi atti normativi Rogus) ed amministrativa di esecuzione da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e del Ccnl di categoria. In via transitoria e fino a tale momento continua a trovare applicazione la previgente normativa”.

Quindi, all'unanimità di voti favorevoli (13 presenti e 11 assenti), il Consiglio comunale ha prima approvato il Dup - Documento unico di programmazione – 2018/2020, e subito dopo il bilancio di previsione 2018/2020; quest'ultima deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva. Per maggiori approfondimenti, invece, è stata rinviata la proposta di deliberazione relativa alla modifica del regolamento comunale per l'uso e la gestione del teatro comunale Re Grillo, e ritirata quella relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio a favore della Cooperativa Sociale Il Vaso di Pandora di Licata.