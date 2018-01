"Coltivava, in mezzo alle zucchine, in tre serre 100 chili di marijuana": arrestato trentasettenne

"Coltivava, in mezzo alle zucchine, in tre serre di contrada Passarello, a Licata, 180 piante circa di marijuana". E' per l'ipotesi di reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, ai fini di spaccio, che i poliziotti del commissariato di Licata - coordinati dal commissario capo Marco Alletto - hanno arrestato, in flagranza di reato, Calogero Valoroso, agricoltore di 37 anni, che è stato posto - su disposizione del sostituto procuratore di turno - ai domiciliari.

Il licatese era già finito nei guai, per lo stesso identico motivo, alla fine dello scorso giugno: allora - secondo l'accusa - venne ritrovato in possesso di oltre 4 mila piantine di marijuana ancora riposte all'interno di semenzai. Piantine che erano, dunque, pronte - venne ricostruito, allora, - per essere impiantate.

I poliziotti del commissariato di Licata, di recente, sviluppando un'attività info-investigativa, hanno ritenuto che il licatesse potesse aver avviato una nuova coltivazione. Sono scattati, dunque, gli appostamenti e le perquisizioni che hanno dato esito positivo. Le circa 180 piante di marijuana - collocate in tre serre - sequestrate sono risultate essere dal peso complessivo di circa 100 chili.

Secondo quanto accertato dalla polizia di Stato, la marijuana veniva coltivata - nelle serre - in mezzo alle zucchine. E le piante di droga erano, di fatto, più alte rispetto a quelle delle zucchine di cui non è periodo per la coltivazione.

Le indagini non sono però finite. I poliziotti del commissariato di Licata le stanno, infatti, ulteriormente sviluppando per accertare se vi fossero o meno altre persone coinvolte nella coltivazione.

Dopo l'arresto della fine dello scorso giugno, quando venne trovato in possesso anche di 75 piante da un'altezza variabile fra i 30 e i 60 centimetri, il trentasettenne era stato sottoposto all'obbligo di dimora, con prescrizioni: doveva rincasare prima delle 19 e non poteva uscire da casa prima delle 8.