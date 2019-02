Programma Carnevale licatese 2019, ecco tutte le iniziative previste

Definito e reso di pubblico dominio il programma del "Carnevale Licatese 2019", voluto dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Galanti ed affidato al coordinamento del vie sindaco ed assessore al turismo, Antonio Vincenti.

L'apertura avverrà il giorno 1 marzo 2019, con l'evento “Festina Lente verso Melt Fest”, che si terrà in piazza Duomo dalle ore 18 alle ore 24. Il giorno 2 marzo, con inizio da corso Giuseppe Garibaldi, alle 17 ci sarà la prima sfilata dei carri allegorici, accompagnati dai gruppi in maschera.

Domenica 3 marzo, alle ore 10,00 concentramento dei carri in piazza Progresso e inizio manifestazioni con canti e musiche fino alle ore 13,00. Nel pomeriggio alla sfilata dei carri, con inizio alle ore 17,30 in corso Vittorio Emanuele e sosta finale in piazza Duomo fino alle 24.

Il 5 marzo, raduno alle ore 9,30 dei carri e dei gruppi in corso Giuseppe Garibaldi e sfilata fino ad arrivare in piazza Progresso. Nel pomeriggio arrivo dei gruppi a seguito dei carri e inizio sfilata, sempre da corso Giuseppe Garibaldi, per il centro, arrivo in Piazza Progresso e sosta fino al termine della manifestazione. I carri che parteciperanno alla sfilate sono cinque, diversi i gruppo in maschera, e tra questi spiccano quelli degli istituti comprensivi F. Giorgio, Leopardi, Marconi, Quasimodo, dell'istituto bilingue "Don Morinello", della scuola dell'infanzia “Santa Teresa del Bambin Gesù", della scuola dell'infanzia "Fedro" e della scuola dell'infanzia paritaria "Piccole Stelle".