Canile su un'area confiscata alla mafia, il Comune ci riprova

Con una nota indirizzata al dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici, il Commissario Straordinario, Maria Grazia Brandara, ha disposto la ripubblicazione di una manifestazione di interesse finalizzata alla costruzione e gestione di un parco canile, attraverso procedure di partecipazione pubblico – privato, su un'area di proprietà comunale requisita alla mafia.

Già il 23 maggio scorso, un'analoga iniziativa era stata intrapresa dall'Amministrazione comunale allora in carica, senza però avere ottenuto alcun riscontro in merito. In materia di lotta al randagismo, il Commissario ha già registrato altre iniziative, per il coinvolgimento sia degli organi di Governo regionale, che privati cittadini. Infatti, con una nota indirizzata al Presidente della Regione Nello Musumeci, nell'informarlo di avere già disposto la predisposizione di un regolamento per disciplinare l'adozione di cani

randagi, in modo da favorire il benessere degli stessi e una positiva convivenza tra uomo e animale, anche in funzione del rispetto dell'ambiente, dell'igiene e della sanità pubblica, al fine di fronteggiare al meglio il fenomeno del randagismo, è stato chiesto il finanziamento per la realizzazione di un nuovo canile, della capacità di 350/450 posti, sulla base di uno studio di fattibilità già redatto dai competenti uffici comunali.

Un'altra iniziativa riguardala richiesta di urgente collaborazione a quanti, amanti dei cani, nelle more che possa essere realizzato il nuovo canile, e i tempi non saranno sicuramente brevi, lanciando lo slogan “Sostenete il mio impegno. Venite a Licata ed adottate i cani vaganti”, solo così si potranno mettere, nell'immediato al sicuro questi amici dell'uomo dagli episodi di barbarie già registrati, numerosi, sia in questa città che in diversi altri centri dell'agrigentino.