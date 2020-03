Sanificazione delle vie cittadine, ecco il calendario degli interventi

L’Ufficio comunale di protezione civile, dopo gli interventi effettuati nelle scorse settimane, ha predisposto il nuovo calendario di sanificazione dell’intero territorio comunale per combattere il virus del Covid 19.

A tale fine il centro abitato di Licata, da punta a punta è stato suddiviso in 68 zone all’interno delle quali da domani e fino al 10 Aprile saranno realizzati i nuovi interventi di sanificazione. Questo il programma completo degli interventi che verranno realizzati nei giorni stabiliti, dalle ore 18,00 alle 22,00, anche se qualche variazione potrebbe registrarsi a causa di avverse condizioni

atmosferiche o di altri imprevisti legati a cause di forza maggiore.

25 Marzo: zone Marina, fino area cimitero, via Marconi, Via Dante, Piazza S. Angelo, e primo tratto di Corso Umberto fino all’altezza di Via G. D’Annunzio (zone 1, 2, 3 e 4);

26 Marzo: II^ parte di Corso Umberto fino al ponte, zona Marina Est, Mangiacasale, Quartiere Africano, Corso Argentina( lato faro), Zona Posta centrale e Porto Turistico (zone 5, 6, 7 e 8);

27 Marzo: zone Stadio Mercato ortofrutticolo e zona compresa tra corso Umberto, Corso Roma, via Amendola e Corso Serrovira (zone 9, 10, 11 e 12);

28 Marzo: Zona finale di Corso Umberto, aree parcheggio pullman e zona Stazione Serrovira, zona finale di Corso Serrovira, zona compresa all’interno del quadrilatero Corso Serrovira, C.so F. Re Capriata, via Mazzini e area Ferroviaria (zone 13, 14, 15 e 16);

29 Marzo: zona compresa tra lato nord di via Mazzini, C.so F. Re Caprata, via De Pasquali, Corso Italia, via Campobello fino all’incrocio con via Torregrossa, e agglomerato ex Montecatini di via Umberto II°; (zone 17, 18, 19, 20 e 20);

30 Marzo: zona compresa tra la parte finale di Corso Roma, Cotturo, Conceria, Loreto, e zona a monte di Via Arch. Licata (zone 22, 23, 24 e 25) ;

31 Marzo: quartieri Santamaria, San Paolo e zona compresa tra via Palma e l’ospedale San Giacomo d’Altopasso (zone 26, 27, 28 e 29);

01 Aprile: Villette a monte della parte finale di Via Borromini, zona compresa tra via Palma, Via Don Di Bartolo, Via F. Cannarell e via Palma; (zone 30, 31, 32 e 33)

02 Aprile: da Via Don Di Bartolo e via De Caro, via Ortega, via Palma e zona villette comprese tra via Palma, via Fiume Vecchio, via dei Carrubi e via Dell’Alloro (zone 34, 35, 36 e 37);

03 Aprile: Rimante parte villette tra via Fiume Vecchio e via Torregrossa, ivi compresi gli alloggi popolari, parte finale di via Palma, parte finale di via Salso tra Piazzale Balzoni e la zona a nord dello stesso (zone38, 39, 40 e 41);

04 Aprile: zona compresa tra via Salso, via Caterlippe, via Gen. La Marmora, via Gen. La Farina e Via Ruffo di Calabria (zone 42, 43, 44 e 45);

05 Aprile: area tra via Ruffo di Calabria, via Gela, via Gen . La Farina, Vill, dei Fiori, via Trazzera di

Piazza Armerina (zone 46, 47, 48 e 49);

06 Aprile: zona tra Via. Trazz,. Piazza Armerina, via Gela (parte finale con tutte le strade a destra e sinistra della stessa), Villaggio Agricolo (zone 50, 51, 52 e 53);

07 Aprile: zona tra via Gela, via Mauro de Mauri, zona tra via Gela e Corso Giuseppe Garibaldi, zona Fondachello lato ferrovia (zone 54, 55, 56 e 57);

08 Aprile: intera zona Fondachello (zone 58, 59, 60 e 61);

09 Aprile: zona a monte del quartiere Plaia fino alla variante sulla SS. 15 (zone 62, 63, 64 e 65);

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

10 Aprile: zona Plaia, lato mare, fino alla variante sulla SS. 115 (zone 66, 67 e 68).