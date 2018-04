Brucia l'auto di un disoccupato, è mistero sulle cause: avviate le indagini

Le cause non sono chiare. In via Generale La Marmora, a Licata, questa notte, si è però sviluppato un nuovo incendio di autovettura. Ad essere devastata dalle fiamme è stata una Volkswagen Passat di proprietà di un quarantacinquenne disoccupato. I vigili del fuoco del distaccamento cittadino sono intervenuti sul posto un quarto d'ora dopo la mezzanotte e sono rimasti, idranti alla mano, all'opera fino a poco dopo l'una e trenta. In via Generale La Marmora, che è una parallela al più noto rettifilo Garibaldi, anche i carabinieri.

Quando i pompieri hanno avuto la meglio sul rogo, assieme ai militari dell'Arma è stato effettuato il sopralluogo per stabilire cosa avesse innescato la scintilla iniziale. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile o taniche sospette. Elementi per parlare, fin da subito, di un incendio dalla matrice dolosa. Per i pompieri e per i carabinieri le cause che hanno devastato la Volkswagen Passat sono, pertanto, tutte ancora da accertare. Spetterà all'attività investigativa - che, al momento, è in fase iniziale - fare chiarezza su quanto è accaduto nel quartiere Oltreponte.

Risulta essere allarmante, però, un fatto: sistematicamente, a Licata, continuano a bruciare - per cause non chiare - autovetture.