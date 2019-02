Assistenza domiciliare ad anziani, si presentano le istanze per il servizio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il coordinatore del Distretto Socio – Sanitario D5, che fa capo a Comuni di Licata e Palma di Montechiaro, Angela Silvana Burgio, comunica che è possibile presentare le istanze per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (ADA).

"Il servizio – spiega l'assessore ai servizi sociali, Laura Termini – è rivolto agli anziani ultra 65enni, non autosufficienti, residenti da almeno un anno in uno dei due Comuni di Distretto. E' bene precisare che il servizio consiste nel disbrigo di pratiche, nella cura igienico personale e ne nell'igiene e cura della casa. Un modo, da parte dell'Amministrazione comunale, di venire incontro alle esigenze di chi ha effettivamente bisogno".

Intanto, va detto che oltre alla domanda, gli interessati dovranno con segnare copia di un documento di riconoscimento, certificazione Isee 2019 e certificazione medica comprovante il grado di non autosufficienza.