Comune, ufficiali le dimissioni dell'assessore Tuttolomondo: "Necessarie per agevolare il dialogo"

Sono state ufficializzate le dimissioni di Domenico Tuttolomondo che lascia la giunta comunale, come annunciato ieri in consiglio dal sindaco Giuseppe Galanti.

“La mia decisione - ha spiegato l'ormai ex assessore - è dettata dalla necessità di agevolare il dialogo tra le parti politiche ampliando così la maggioranza, nell’unico interesse della città mentre non è stata in alcun modo influenzata dalle esternazioni emotive e ingiustificate mosse da taluno che, peraltro, ricopre la carica di consigliere comunale, a mio parere, in modo più estetico che etico”.