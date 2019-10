Albo dei presidenti di seggio, c'è tempo fino al 31 ottobre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il responsabile del servizio, Giuseppe Cottitto, comunica a tutti coloro che intendono iscriversi nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, possono fare richiesta mediante domanda da inoltrare o presentare al Comune, "Ufficio protocollo generale", entro il 31 del mese di Ottobre 2019.

Nella domanda i richiedenti, oltre ai dati anagrafici, devono attestare il possesso dei seguenti requisiti:

a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Licata; b) di essere in possesso del titolo di studio di Diploma di scuola secondaria di 2° grado; c) la professione, arte o mestiere; d) di non rientrare nelle categorie indicate dell'art. 38 del T.U. n. 361 del 1957 e dell'art. 23 del T.U. n. 570 del 1960.

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi all'ufficio elettorale comunale, sito in corso Roma, al piano terra dell'atrio dell'ex Convento del Carmine durante il normale orario di lavoro.