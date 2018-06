Gestione dei tributi al Comune, l'Adic: "La politica ha deciso, basta telenovele"

L'associazione dei consumatori Adic torna a prendere posizione sul tema del servizio di riscossione dei tributi locali, passato di recente dalla Municipia al Comune di Licata. "Bisogna dire che siamo in presenza di una telenovela, quasi che il cambio di gestione e quindi il decollo del servzio “in house” fosse “maledetto”, perché non si capisce ancora come mai non sia stato avviato".

L'Adic aggiunge: "Se la politica ha scelto il sistema della gestione diretta, perchè non si procede materialmente a definire le procedure per completare il percorso?".