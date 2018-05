Licata, acqua inquinata in alcuni punti: scatta divieto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. comunica di essere stata informata dall’ASP circa gli esiti dei campionamenti eseguiti il 16/05/2018, nel Comune di Licata, che hanno evidenziato uno sforamento dei parametri dell’acqua:

· in entrata e uscita dal Serbatoio Safarello;

· nei punti rete di via Don Minzoni n.37 e via Carnevale n.89.

Si rileva che l' ASP ha, altresì, invitato il Commissario Straordinario del Comune di Licata ad emettere apposita ordinanza sindacale.

La Girgenti Acque S.p.A., in via cautelativa, fino all’eventuale emanazione della relativa ordinanza di non potabilità, ha effettuato la chiusura del serbatoio “Safarello”, Comune di Licata, con la consequenziale interruzione della distribuzione idrica nelle zone alimentate dallo stesso: Villaggio dei Fiori, Villaggio Agricolo, Playa e Fondachello.

Si informa, inoltre, che in data odierna il Gestore ha effettuato dei campionamenti dell’acqua in ingresso ed in uscita dal serbatoio interessato.