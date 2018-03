Non si ferma l'abusivismo edile, firmate 6 ordinanze di demolizione in 13 giorni

Sei ordinanze di demolizione sono state firmate in appena 13 giorni. A Licata, nonostante siano in corso ormai dall'aprile del 2016 le demolizioni degli immobili già acquisiti al patrimonio del Comune, l'abusivismo edilizio non sembra affatto indietreggiare. Il cemento selvaggio continua a venire sistematicamente - ad ogni monitoraggio e controllo della polizia municipale - alla luce.

A firmare le nuove ordinanze di demolizione, sei appunto in appena 13 giorni, il che è quasi un record, sono stati i responsabili del settore Territorio e Ambiente del Comune.