Lavori alla rete idrica e mancato ripristino delle strade, vertice fra Comune e Girgenti Acque

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Fruttuoso incontro del Sindaco Giuseppe Galanti con i vertici di Girgenti Acque, presso la sede di quest'ultima. All'incontro, per la società che hanno preso partecipato il Commissario prefettizio Gervasio Venuti, e gli ingegneri Barrovecchio e Sala; mentre il Sindaco Galanti è stato accompagnato dall'esperto Salvatore Licata.

Tema dell'incontro l'analisi dei problemi che nel tempo si stavano cronicizzando ed ai quali è necessario dare risposte immediate e risolutive. Il primo dei problemi analizzati è quello derivante dal fatto che tutti gli interventi già effettuati sulla rete idrica non stati seguiti dal ripristino a regola d'arte dei luoghi interessati che, nel frattempo, sono diventate delle pericolose buche stradali.

Il Gestore si è impegnato, in tempi brevi, a redigere un crono- programma per l'esecuzione dei lavori di ripristino dei tratti di strada sopra indicati. Ma il problema che ha maggiormente impegnato i partecipati all'incontro è quello relativo alle condotte e alle ramificazioni di adduzione dei liquami fognati che da via Palma e Via Re Grillo, si dipartono e si diramano fino ad arrivare alla stazione di sollevamento fognario di Poggio Lemmo. Detta anomalia, hanno sostenuto i tecnici del Gestore, è stata generata dalla tipologia delle condotte, ritenuta inadeguata strutturalmente, tanto da causare lo schiacciamento della tubazione. Si ritiene che la sostituzione debba interessare oltre 200 metri di collettore, ma per fare ciò occorrerà indire. tramite 'Ati Idrico, una convocazione urgente, finalizzata a stabilire la reale natura dell'intervento da effettuare, subito dopo avviare la progettazione e, una volta acquisiti i necessari nulla osta, procedere alla realizzazione dei lavori.