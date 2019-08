Cambia ancora la giunta, lascia l'assessore Termini

L'assessore comunale Laura Termini lascia la giunta Galanti per motivi di "ordine familiare e professionale".

"Con rammarico - dice il primo cittadino - prendo atto delle dimissioni dell'assessore Laura Termini che, già prima di presentarle per iscritto, me le aveva preannunciate e motivate. Nell'esprimere il mio dispiacere per questa sua decisione, desidero pubblicamente ringraziarla per l'impegno profuso durante la sua attività amministrativa, per la professionalità con cui ha affrontato e risolto anche numerosi problemi che da tempo gravavano alla collettività. Grazie dottoressa Termini per la sua preziosa e leale collaborazione".

Si ricorda che le deleghe assegnale alla dottoressa Termini erano servizi sociali, solidarietà, avvocatura comunale, politiche giovanili e randagismo.