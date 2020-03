Coronavirus, italo tedeschi raggiungono Licata: arriva la polizia Locale

Dalla Germania fino a Licata, un lungo viaggio fatto in auto e quindi passando anche per lo stretto di Messina. Un’intera famiglia, nonostante le misure di sicurezza, è riuscita a a superare i controlli imposti dal Governo regionale ed è arrivata a casa. Si tratta di Vincenzo Valido e Angelo Fuciglia, licatesi che con le loro famiglie si sono messi in quarantena. Secondo quanto fatto sapere dal Giornale di Sicilia la famiglia di Licata è rinchiusa in casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Vorrei rassicurare i cittadini circa il fatto che appresa la notizia che una delle auto controllateallo sbarco di Messina sarebbe diretta a Licata, proveniente dalla Germania - dice il comandante della Polizia locale Giovanna Incorvaia al Giornale di Sicilia - abbiamo prontamente contattato i colleghi di Messina per avere conferma ed in caso affermativo acquisire le generalità degli occupanti della vettura. A procedere all’accertamento non hanno provveduto i colleghi della Polizia locale ma altro organismo di polizia. Per cui siamo in attesa delle informazioni richieste. Sarà nostra cura raggiungere queste persone, assicurarci che si registrino all’Asp e soprattutto che osservino la quarantena domiciliare di 14 giorni. Stamattina gli interessati riceveranno la visita della Polizia locale di buon’ora".