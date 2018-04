Guanti, sacchi neri e domenica operativa: i licatesi ripuliscono le strade

Domenica operativa per diversi cittadini di Licata. Obiettivo numero uno è stato quello di ripulire alcune strade dalle erbacce. Un centinaio di volontari hanno aderito all’iniziativa. I licatesi di buon mattino si sono messi subito all’opera. I "lavoratori" stamane hanno tirato a lucido un tratto di circa trecento metri del viale Martiri della Libertà, a partire dallo svincolo sulla statale 115.

L’evento è staro organizzato dall’associazione “Bottom Up”, con la collaborazione delle cooperative per minori e disabili, Iride, Orizzonte e Karol. I volontari si sono autotassati per acquistare i sacchi della spazzatura e, chi ha potuto, ha messo a disposizione decespuglitori, ramazze e guanti. Hanno contribuito anche alcune aziende del territorio.

A sostegno dell’iniziativa anche il commissario straordinario al Comune di Licata, Maria Grazia Brandara. Infatti è stato disposto l’arrivo di un autocompattatore, mentre una pattuglia dei Vigili Urbani ha presidiato la zona per l’incolumità dei volontari. Sono stati raccolti decine di sacchi di spazzatura, per lo più sterpaglie. L’intervento è andato avanti per tutta la mattinata.