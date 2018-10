Devastata dalle fiamme l'auto di una casalinga, è mistero sulle cause

Una Hyundai Atos, di proprietà di una casalinga cinquantenne, è stata danneggiata - stanotte - da un incendio sulla cui natura hanno già avviato le indagini i carabinieri della compagnia di Licata.

Le fiamme sono divampate in cortile Manin. Subito è stato lanciato l'Sos alla centrale operativa - il 112 - dei carabinieri e dai militari dell'Arma è partita la richiesta al comando provinciale dei vigili del fuoco. I pompieri del distaccamento cittadino hanno impiegato, idranti alla mano, circa mezz'ora per avere ragione sulle fiamme. Poi è stato fatto il sopralluogo di rito: verifiche per stabilire cosa avesse innescato la scintilla iniziale. Accanto alla macchina, né nelle immediate adiacenze, non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette.

Mancando elementi certi per ipotizzare una matrice dolosa, al momento l'origine delle fiamme è ancora in corso d'accertamento. Nessuna ipotesi viene esclusa dai carabinieri, le cui indagini sono chiaramente appena all'inizio.