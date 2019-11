Fondo regionale per disabilità gravissima, ecco come accedere al fondo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il distretto socio – sanitario D5, ha emanato un avviso pubblico con il quale porta a conoscenza dei soggetti affetti da disabilità gravissima che possibile presentare l'istanza per accedere al beneficio del fondo Regionale per la disabilità gravissima e per la non autosufficienza.

I familiari dei diretti interessati o loro rappresentanti legali, possono presentare istanza al Pua dell'Asp competente per territorio di residenza, sito a Licata in contrada Cannavecchia (Ospedale) e a Palma di Montechiaro presso il Poliambulatorio di Via Tenente Palma, 2, o presso gli uffici del Distretto Socio Sanitario in via Marianello, snc, a Licata, o dei Servizi Sociali del Comune di Palma di Montechiaro ubicati in via Madonie, 20.

Il termine per la presentazione delle nuove istanze p fissato al 31 dicembre 2019, con la precisazione che per coloro che già beneficiano dell'intervento non è necessario presentare nuova istanza. I modelli per le richieste sono disponibili presso gli Uffici dei Servizi Sociali dei due Comuni e sui rispettivi siti istituzionali. Per ogni eventuale informazione, gli interessati potranno rivolgersi alla Signora Giovanna Bonsignore nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9,00 alle 12 , e nei giorni d martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.