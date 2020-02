Comune, nominato un esperto gratuito nelle materie contabili e finanziarie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E' stata affissa, all'albo pretorio dell'Ente la determina sindacale n° 5 del 6 febbraio 2020, con la quale il sindaco ha affidato, a titolo gratuito, l'incarico di esperto nelle materie contabili e finanziarie al dottor Domenico Indelicato.

Il provvedimento scaturisce dal fatto che dal 1 febbraio 2020, il Comune risulta privo di funzionario incaricato della titolarità della Posizione Organizzativa per i servizi finanziari e contabili. L'incarico attribuito al nuovo esperto è finalizzato alla elaborazione di proposte operative che possano concorrere a coadiuvare l'Amministrazione nello svolgimento dei compiti istituzionali di

indirizzo e programmazione, nonché allo svolgimento di funzioni di supporto agli uffici finanziari comunali al fine di conferire il massimo impulso alla struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico, e con particolare riferimento all'iter di approvazione del bilancio dell'ente – triennio 2019/2021, ad oggi in avanzata fase istruttoria ma non ancora completato.