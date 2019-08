Corso Vittorio Emanuele, arrivano nuovi fiori: li ha donati un privato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Grazie alla donazione di un noto vivaio del posto,le fioriere di Corso Vitt. Emanuele e di altri punti del centro storico, stanno pere tornare ad essere abbellite. Infatti gli addetti al verde pubblico del Comune hanno già cominciate a ricoprire le fiorire con splendide petunie, piante perenni che producono fiori a campana, dalla primavera all’autunno,.

"A nome mio e del Sindaco Galanti – sono le parole dell'assess. Giuseppe Ripellino – nel ringraziare il vivaio Iacoponelli, per la donazione fatta alla città, desidero anche lanciare un appello ai commercianti e alle persone nelle cui vicinanze sono ubicate le fioriere in cui stanno per essere piantate le petunie, invitandoli a curarle, innaffiarle, proteggerle. Una città ben curata è anche una città che sa attirare gli ospiti e meglio farne apprezzare le bellezze e le ricchezze di cui dispone. Colgo, inoltre, l'occasione per lanciare un ulteriore appello a tutta quanta la cittadinanza, perchè ci aiutino a tutelare il patrimonio comunale, che non appartiene al Sindaco, alla Giunta o al consiglio comunale, ma a tutta quanta la comunità e, pertanto, ad ognuno di noi. Tutti siamo chiamati a contribuire al bene comune, alla crescita collettiva ed al riscatto della nostra città".