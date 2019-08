Processione di Sant'Angelo, ecco tutte le modifiche al traffico

Processione di Sant'Angelo, ecco come cambia il traffico cittadino.

In vista del tradizionale corteo religioso, in programma la domenica successiva al Ferragosto, il comandante di Polizia municipale Giovanna Incorvaia, ha fissato le norme per la disciplina della circolazione veicolare.

A tal proposito è stata disposta l'istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione, dalle 17 fino al termine della processione dell'Urna contenenti le spoglie del Santo Patrono, in piazza S. Angelo, via Carducci, corso Vittorio Emanuele, piazza Regina Elena, via Sant'Andrea, via Galliani, piazza Regolo, piazza Duomo, piazza Progresso, corso Umberto I, piazza Linares, ponte Federico II di Svevia, corso G. Garibaldi (nel tratto compreso tra via Gela e via Montenero), corso Serrovira (nel tratto tra piazza Linares e corso Italia, corso Italia, via Mazzini, corso Re Capriata, corso Roma e via San Francesco.