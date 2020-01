Diga Gibbesi, oltre 2mila firme per chiedere la canalizzazione

Completare nel più breve tempo possibile le operazioni di canalizzazione dell'acqua proveniente dalla diga Gibbesi. A chiederlo, con una raccolta firme che ha già toccato 2000 consensi è il "Comitato civico per l'acqua e lo sviluppo sostenibile" di Licata, sezione "Domenico Cantavenera".

A raccontare la vicenda è il Giornale di Sicilia in edicola oggi. Il comitato nei prossimi giorni invierà una lettera ai Consigli comunali interessati dalle importanti opere di canalizzazione, che avrebbero una ricaduta significativa sul comparto agricolo di quella zona della provincia: la diga, realizzata da oltre 25 anni, contiene circa 12 milioni di metri cubi d'acqua per il territorio di Licata, ma la risorsa idrica non può arrivare a Licata proprio per mancanza di una condotta. Tanti gli annunci in questi anni, e le promesse mancate da parte della politica.