Rifiuti ed emergenze sanitarie, cittadini e albergatori in piazza

Licata è sommersa dai rifiuti. Cittadini e imprenditori sono stanchi. Per questo è stata organizzato un corteo. Giovedì 22 marzo alle 10, in piazza Progresso, tutti licatesi insieme dicono “basta”. All’evento anche l’associazione bed and breakfast di Licata e la Confcommercio. Si, perché a fare la voce grossa sono stati anche gli albergatori, esausti da una situazione più che grave.

“In provincia - dice Francesco Picarella della Confcommercio - il problema rifiuti e grave, ancora di più nella città di Licata dove si rischia quotidianamente problemi igienico sanitari. Saremo al fianco dei cittadini, delle scuole e delle imprese di Licata in una manifestazione pacifica che aiuti a sensibilizzare le istituzioni per la rapida soluzione del problema”.