Emergenza Coronavirus, il Comune: "Misure urgenti per frenare il contagio" 

Arginare i casi di Covid-19, l'Amministrazione comunale chiede interventi alla Regione Sicilia.

A seguito di un incontro svoltosi con i rappresentanti dei medici di medicina generale, il vice sindaco Antonio Montana, ha scritto una nota indirizzata al presidente Nello Musumeci e all'assessore alla Salute, oltre che al presidente della Commissione regionale sanità, al direttore dell'Asp di Agrigento e al prefetto nella quale si esprime la necessità di "decentrare, presso l'ufficio epidemico di Licata, nel cui territorio, come già noto, sono stati riscontrati due casi di positività al Covid-19, la distribuzione dei tamponi in modo da rendere possibile, in tempi brevi, una diagnosi sulla scorta del triage effettuato telefonicamente dai medici di medicina generale" e di "munire i medici di medicina generale di dispositivi protettivi da utilizzare nell'attività ambulatoriale, effettuata su prenotazione e su pazienti che non presentato patologie respiratorie".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Amministrazione comunale, in particolare, si è resa disponibile a fornire i presidi protettivi per i medici qualora venisse rifornita dal Dipartimento di Protezione civile della Regione Sicilia. Infine, il Comune ha esortato "le competenti autorità regionali, a voler predisporre unità di soccorso più celeri affinchè non si verifichi, come nel secondo caso di positività al coronavirus a Licata, un'attesa dell'arrivo dell'ambulanza di oltre due ore".