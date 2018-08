Fermato dalla polizia, rifiuta i controlli e colpisce un agente: arrestato 35enne

Scappa all'Alt della polizia e, una volta fermato, dà in escandescenza e colpisce un agente. La polizia di Licata, coordinata dal commissario capo Marco Alletto, ha arrestato il 35enne Salvatore Magliarisi.

L'uomo - fanno sapere dalla polizia - era alla guida di un'auto, in zona Playa, e correva a velocità sostenuta. Gli agenti ad un posto di blocco, gli hanno intimato di fermarsi, ma il 35enne ha provato a scappare. Una volta bloccato, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per rilevare il tasso alcolemico o l'assunzione di droghe. Durante le contestazioni, è andato in escandescenza, colpendo uno degli agenti.

L'uomo adesso si trova agli arresti domiciliari.